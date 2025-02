Scafatese-Vibonese 2-0: Molinaro e Gagliardi stendono i rossoblu

Allo Stadio Vitiello di Scafati la Scafatese supera la Vibonese grazie ad un super gol di Molinaro alla mezz’ora del primo tempo ed una rete di Gagliardi nel finale. La squadra di mister Atzori sale così a quota 51 punti in classifica.

Scafatese-Vibonese 2-0: la cronaca

La Scafatese parte con il solito 4-4-2 e cerca di sfruttare i centimetri del duo Foggia-Molinaro. Dopo 30 secondi a provarci è proprio Foggia che però non impensierisce Bifulco. La Vibonese aspetta i gialloblu e prova a sfruttare le situazioni di ripartenza. Nei primi 20 minuti però l’equilibrio regna sovrano. Alla mezzora arriva la giocata: Molinaro corre 20 metri palla al piede, dal limite fa partire un destro violentissimo che termina in fondo al sacco e porta la Scafatese in vantaggio. Al 38’ si rivede Ciro Foggia che, servito da Esposito, prova a sorprendere Bifulco con un pallonetto che però termina alto. Nel recupero occasionissima per la Vibonese con Terranova che da posizione defilata prova a sorprendere Becchi ma non inquadra lo specchio.

Ad inizio riprese parte subito forte la Scafatese che dopo appena 3 minuti ha l’occasione per il raddoppio: palla al le spalle della difesa, Molinaro a tu per tu con Bifulco spara addosso all’estremo difensore rossoblu e la gara resta sull’1-0. Gli ospiti provano a rispondere con le fiammate di Terranova che al quarto d’ora inventa sulla sinistra e costringe Becchi a rifugiarsi in corner. I ritmi della gara si abbassano, ma al 70’ ancora un’occasione per la Scafatese con il neo entrato Gagliardi che dalla sinistra lascia partire una rasoiata che si spegne a lato. Nei minuti di recupero la Vibonese si sbilancia e al quarto minuto di recupero in ripartenza Colley serve Gagliardi che trova la rete del definitivo 2-0.

Scafatese-Vibonese 2-0: il tabellino

SCAFATESE: Becchi, Esposito, Vacca (60’ Maiorano), Foggia (86’ Colley), Altobello, Chiariello, Molinaro (72’ Aliperta), Santarpia, Sowe (89’ Markic), Cham, Potenza (68’ Gagliardi). A disposizione: Antignani, Neglia, Nunez, Iannone. All. Atzori

VIBONESE: Bifulco, Squillace (46’ Checa), Capone, Favo, Giunta (79’ Simonelli), Germino, Terranova, Alagna, Aronica (68’ Milazzo), Napolitano (79’ Castillo), Nunziante (86’ Palumbo). A disposizione: Bolzon, Atteo, Checa, Cosmano, Barrere Lopez. All. Facciolo

MARCATORI: 30’ Molinaro, 90’+4 Gagliardi

AMMONITI: Chiariello (S), Vacca (S), Molinaro (S), Terranova (V), Esposito (S), Gagliardi (S).

ANGOLI: 3-2

RECUPERO: 2’pt; 5’st.