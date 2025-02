Tentato omicidio a Scafati: tre giovani arrestati per l’aggressione a due fratelli

A distanza di oltre due anni dai fatti, i carabinieri della tenenza di Scafati hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di tre giovani di Angri, accusati di tentato omicidio. Come riportato da Il Mattino, il provvedimento, emesso dal tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della procura, riguarda una violenta aggressione avvenuta nella notte del 2 novembre 2022 nei pressi di un distributore automatico di bevande h24 in via Don Angelo Pagano, a Scafati.

La ricostruzione dei fatti

Le vittime dell’attacco furono due fratelli di Boscoreale, allora poco più che ventenni, colpiti con estrema violenza dai tre aggressori. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la vicenda prese il via da un incontro tra i cinque, probabilmente organizzato per un chiarimento, ma degenerato rapidamente in una lite violenta. Dalle parole si passò alle mani e, in pochi attimi, l’aggressione sfociò nel sangue: uno dei due fratelli venne accoltellato più volte alla schiena e fu trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia in gravissime condizioni, con una prognosi riservata dovuta a un’emorragia interna.

Le indagini e l’arresto

L’episodio fu subito inquadrato dagli investigatori come una spedizione punitiva. Le telecamere di videosorveglianza installate nei pressi del distributore di bevande h24 giocarono un ruolo chiave nell’identificazione dei responsabili. I carabinieri acquisirono e analizzarono i filmati, riuscendo in tempi brevi a risalire all’identità degli aggressori. I tre giovani, dopo l’accoltellamento, si erano rapidamente dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Ora, dopo un’attenta attività investigativa e sulla base degli elementi raccolti, la magistratura ha emesso i provvedimenti cautelari nei loro confronti. L’inchiesta prosegue per chiarire il movente esatto e verificare se vi siano ulteriori responsabilità nell’accaduto.