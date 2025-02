Aversa, 14enne aggredito da due giovani praticanti kickboxing: la madre denuncia pubblicamente

L’aggressione è avvenuta nella serata di sabato in via Seggio, lasciando il minorenne con diverse lesioni, fortunatamente non gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

Un nuovo episodio di violenza scuote la comunità di Aversa. Un ragazzo di soli 14 anni è stato aggredito brutalmente da due giovani, T.M. (26 anni) e M.M. (21 anni), praticanti kickboxing. L’aggressione è avvenuta nella serata di sabato in via Seggio, lasciando il minorenne con diverse lesioni, fortunatamente non gravi, che hanno richiesto il ricovero in ospedale.

La madre del ragazzo, sconvolta dall’accaduto, ha denunciato pubblicamente l’aggressione con un post su Facebook, esprimendo la sua rabbia e preoccupazione: “Noi genitori siamo stanchi e impauriti. Non veniamo tutelati da nessuno e abbiamo paura di far uscire i nostri figli di casa per colpa di queste bestie”. Il suo sfogo ha messo in evidenza la crescente insicurezza che vivono molte famiglie ad Aversa.

La denuncia è stata presentata alle autorità competenti, con l’obiettivo di fermare i responsabili e prevenire il ripetersi di episodi simili. Questo fatto ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella città, con molte famiglie che chiedono maggiori controlli e provvedimenti per garantire la protezione dei giovani.