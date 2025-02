Gestione rifiuti nell’Agro Nocerino Sarnese: accordo a maggioranza, due Comuni fuori

Cinque Comuni su sette hanno sottoscritto l’accordo di programma per l’organizzazione del servizio di rimozione e smaltimento rifiuti nel Sub ambito distrettuale “Agro Meridionale”. Nocera Inferiore, Sarno, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Castel San Giorgio hanno dato il via libera, mentre Nocera Superiore e Roccapiemonte non hanno aderito, come riportato da “La Città“.

L’intesa prevede il supporto di una struttura esterna per la predisposizione dell’iter necessario all’affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio ed ottenere economie di scala. Il documento è stato sottoscritto dai sindaci Paolo De Maio, Francesco Squillante, Andrea Annunziata, Michele Strianese e Paola Lanzara.

Le divergenze

Nocera Superiore si è chiamata fuori per una differente visione strategica, come ribadito dal sindaco Gennaro D’Acunzi, che non ha trovato punti d’incontro nei colloqui dei mesi scorsi. Roccapiemonte, invece, si è astenuta solo per ragioni tecniche, pur condividendo la linea degli altri enti. La porta resta aperta: il Comune di Roccapiemonte potrebbe presto convergere, mentre per Nocera Superiore non si esclude un ripensamento. Il sindaco D’Acunzi, pur minimizzando la distanza, potrebbe esprimere una posizione ufficiale nei prossimi giorni.