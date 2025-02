Incendio mortale in un appartamento nel napoletano: una vittima e un ferito

Questa mattina, per cause ancora in fase di accertamento, un incendio ha devastato un appartamento al primo piano di un edificio in via Louis Pasteur, a Frattaminore. All’interno dell’abitazione si trovavano una coppia di coniugi di 58 e 60 anni. La donna, Maria Parolisi, non è riuscita a salvarsi ed è deceduta nel rogo. Il marito è stato trovato in buone condizioni, sebbene in stato di shock.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso della sessantenne. Dai primi rilievi, si ipotizza che l’incendio possa essere stato causato da una sigaretta spenta male. Le indagini sono in corso per confermare le cause del tragico evento.