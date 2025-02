La comunità di Cava de’ Tirreni si unisce in preghiera per Papa Francesco

Questa sera, lunedì 24 febbraio, presso il Santuario di San Francesco e Sant’Antonio a Cava de’ Tirreni, la comunità si raccoglierà in preghiera per Papa Francesco, unendosi spiritualmente a tutta la Chiesa in questo momento di prova per il Santo Padre.

L’incontro prevede alle 18:30 la recita del Santo Rosario, seguita alle 19:00 dalla Santa Messa. I fedeli si riuniranno per invocare il Signore affinché sostenga il Papa e gli conceda salute e forza nel proseguire la sua missione pastorale.

Nel messaggio diffuso dal Santuario, si legge: “Padre buono, che hai a cuore la vita di tutti i tuoi figli, guarda con benevolenza il tuo servo e nostro Papa Francesco, perché, ristabilito in salute, continui la sua missione a servizio della Chiesa.”

Questo gesto di fede si inserisce in un più ampio movimento di preghiera che coinvolge diverse comunità ecclesiali in Italia e nel mondo, unite nell’auspicio di una pronta guarigione del Pontefice. La Conferenza Episcopale Italiana (CEI) ha invitato le parrocchie a pregare per la salute del Papa, predisponendo specifiche intenzioni da inserire nelle celebrazioni liturgiche.

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono seguite con attenzione; secondo gli ultimi aggiornamenti, il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, sta rispondendo positivamente alle terapie, mantenendo uno stato d’animo sereno e senza febbre.

La comunità di Cava de’ Tirreni, insieme ai fedeli di tutto il mondo, continua a pregare per il recupero del Santo Padre, affidandosi alla misericordia divina e all’intercessione dei Santi.