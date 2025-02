L’Ex Vetreria Ricciardi di Vietri sul Mare: un tesoro silenzioso da recuperare

Spesso guardiamo senza vedere, ignorando la storia che si nasconde dietro ciò che ci circonda, che siano persone o edifici. Eppure anche le costruzioni, come le persone, hanno una vita e una storia da raccontare, spesso celata dietro l’incuria del tempo. È il caso dell’ex Vetreria Ricciardi, un esempio raro di archeologia industriale situato all’ingresso della Costiera Amalfitana, che rischia di essere dimenticato nella frenesia quotidiana.

Questa maestosa fabbrica, oggi in stato di abbandono, ha origini che risalgono al Settecento, quando fu inizialmente costruita come monastero femminile, trasformato poi in opificio e, dopo vari cambi di destinazione, ha continuato a evolversi fino a diventare un punto di riferimento per l’industria locale. La sua storia si intreccia profondamente con quella di Vietri sul Mare, una zona strategica e produttrice sin dai tempi degli antichi romani, che nel XIX secolo ha visto fiorire numerose attività industriali grazie all’autonomia politica e al suo sviluppo come polo culturale e artistico.

Nel Novecento, però, a causa di crisi economiche e calamità naturali, l’industria ha ceduto il passo al turismo, lasciando edifici come l’ex Vetreria Ricciardi in un lento e inevitabile degrado. Oggi, questa struttura è un simbolo di una storia industriale e culturale da non dimenticare. Il recupero della Vetreria Ricciardi non rappresenterebbe solo un restauro fisico, ma anche un’opportunità unica di valorizzare la memoria storica di Vietri e dell’intera Costiera Amalfitana, restituendo al territorio una parte fondamentale della sua identità.