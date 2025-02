Scafati, Mensa scolastica: la Commissione conferma la qualità del cibo

Tuttavia, alcune pietanze non risultano particolarmente gradite dai bambini, in particolare le verdure. Un problema non nuovo, come sottolineato dal sindaco Pasquale Aliberti.

La Commissione Mensa si è riunita lo scorso venerdì per fare il punto sulla qualità del servizio di refezione scolastica nel Comune di Scafati, alla presenza dei rappresentanti dei genitori, dell’ASL e dei responsabili comunali del settore. Dai riscontri emersi, la qualità del cibo è migliorata rispetto al passato, le porzioni sono adeguate e i parametri di temperatura e cottura risultano conformi agli standard previsti.

Tuttavia, alcune pietanze non risultano particolarmente gradite dai bambini, in particolare le verdure. Un problema non nuovo, come sottolineato dal sindaco Pasquale Aliberti, che ha evidenziato come la difficoltà di far consumare verdure ai più piccoli sia un tema comune anche in ambito familiare.

La dott.ssa Novi, nutrizionista dell’ASL e responsabile dell’elaborazione del menù, ha ribadito l’importanza di un’alimentazione equilibrata e della presenza delle verdure nella dieta dei bambini, con particolare riferimento agli spinaci. Per questo motivo, invece di eliminarli dal menù, si è deciso di proporli sotto una forma diversa, più appetibile per i piccoli utenti della mensa.

L’obiettivo resta quello di garantire un pasto sano ed equilibrato, rispettando sia le esigenze nutrizionali che i gusti dei bambini. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, genitori e specialisti, il servizio di refezione scolastica continua a essere monitorato e migliorato, per assicurare ai più piccoli un’alimentazione adeguata e di qualità.