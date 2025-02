Sicurezza e prevenzione: i carabinieri incontrano i cittadini in chiesa

I carabinieri hanno organizzato un incontro con la comunità di Boscotrecase per fornire consigli utili, in particolare agli anziani.

A Trecase, i carabinieri hanno organizzato un incontro con la comunità di Boscotrecase per fornire consigli utili, in particolare agli anziani, su come difendersi da furti in appartamento e truffe. L’evento si è svolto nella chiesa Ave Gratia Plena, guidata da don Antonio Balzano, ed è stato un’importante occasione di sensibilizzazione sulla sicurezza personale.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di controllo del territorio per prevenire reati predatori. Il comando provinciale di Napoli ha ricordato alcune regole fondamentali per evitare raggiri: diffidare dalle apparenze, non aprire la porta agli sconosciuti senza verifiche, prestare attenzione alle chiamate sospette e non lasciarsi distrarre.