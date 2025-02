Torre Annunziata. Demolito capannone industriale abusivo

E' stata eseguita la demolizione di un capannone industriale abusivo di circa 400 mq in via Terragneta, Torre Annunziata.

In linea con l’impegno della Procura della Repubblica nel contrasto all’abusivismo edilizio, è stata eseguita la demolizione di un capannone industriale abusivo di circa 400 mq in via Terragneta, Torre Annunziata. L’ordine di demolizione era stato emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, come riporta Reportweb.

Il manufatto, costituito da putrelle in ferro e copertura in lamiere zincate, sorgeva in un’area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali e sismici, nonché in zona rossa per rischio vulcanico. La demolizione è stata effettuata dal proprietario in regime di autodemolizione, senza oneri per il Comune o la Cassa Depositi e Prestiti. Questo intervento sottolinea l’importanza delle demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria sia come misura repressiva che preventiva contro l’abusivismo edilizio.