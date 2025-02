Bonus bebè 2025, la “Carta nuovi nati” da 1.200 euro per le famiglie: info e dettagli

Per contrastare il calo demografico e supportare le famiglie italiane, il Governo ha introdotto il Bonus bebè 2025, noto anche come “Carta nuovi nati”, un contributo economico una tantum di 1.200 euro destinato ai neogenitori.

Chi può richiederlo e requisiti ISEE

Il bonus è rivolto a ogni bambino nato, adottato o in affido a partire dal 1° gennaio 2025. Possono richiederlo i residenti in Italia, compresi i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Per accedere al contributo, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro. Importante sottolineare che, nel calcolo dell’ISEE, non viene considerato l’Assegno Unico per i figli, permettendo a più famiglie di rientrare nei requisiti.

Fondi stanziati e modalità di erogazione

Il Bonus bebè ha un costo complessivo di 330 milioni di euro per il 2025, cifra destinata a salire a 360 milioni nel 2026.

Sebbene la misura sia già stata approvata all’interno della Manovra 2025, si attende la circolare ufficiale dell’INPS, che definirà le modalità di richiesta e i dettagli operativi.

Il bonus verrà erogato sotto forma di carta prepagata nominativa, spedita direttamente all’indirizzo del richiedente tramite Poste Italiane o istituti bancari aderenti. La carta non concorrerà alla formazione del reddito e potrà essere utilizzata solo per acquisti dedicati alle necessità del bambino.

Quando e come presentare domanda

Le domande potranno essere inviate a partire dal 31 marzo 2025 e avranno valore retroattivo per i nati nei primi tre mesi dell’anno. Per inoltrare la richiesta saranno disponibili diversi canali:

Portale INPS (tramite SPID, CIE o CNS)

(tramite SPID, CIE o CNS) Contact Center INPS

Numero verde dedicato

CAF convenzionati

Come e dove si potrà utilizzare la “Carta nuovi nati”

La carta prepagata potrà essere usata esclusivamente in esercizi convenzionati, sia fisici che online, garantendo un’ampia accessibilità. Gli acquisti consentiti comprendono:

Alimenti per neonati (latte in polvere, omogeneizzati, prodotti specifici)

Pannolini e prodotti per l’igiene infantile

Abbigliamento per la prima infanzia

Il contributo sarà valido fino al terzo anno di età del bambino o, nel caso di adozione o affido, per i tre anni successivi all’ingresso del minore in famiglia.