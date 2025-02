Castellammare di Stabia: Operazione contro la prevaricazione, rimosse sedie e ostacoli abusivi

A pochi chilometri da dove, il 19 aprile 2021, Maurizio Cerrato perse la vita difendendo la propria figlia in una lite per un parcheggio, la “sedia”, simbolo di arroganza e prevaricazione, è tornata a far parlare di sé.

Il tragico evento che sconvolse Torre Annunziata e commosse l’intera comunità sembra non aver spinto tutti al cambiamento.

A Castellammare di Stabia, infatti, la sedia è stata nuovamente protagonista di un episodio di abuso.

I carabinieri della compagnia locale, con il supporto della polizia municipale e dell’ufficio tecnico comunale, sono intervenuti in via Caio Duilio, rimuovendo numerose sedie, transenne e fioriere abusive, messe da ignoti per riservarsi un posto auto in una via pubblica.

Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di tale comportamento.

La zona, insieme ad altre strade della città, sarà oggetto di un monitoraggio quotidiano per prevenire futuri episodi di prevaricazione.