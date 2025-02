Chiude l’unico Icam del Sud, situato in Campania: bambine trasferite nelle carceri di Milano e Venezia

Oggi, con la chiusura della struttura in provincia di Avellino, le due bambine sono state trasferite in sezioni speciali di carceri ordinari a Milano e Venezia.

Alice e Carol (nomi di fantasia), di 7 e 6 anni, hanno passato la loro infanzia nell’Istituto a custodia attenuata per detenute madri (Icam) di Lauro, l’unico del Mezzogiorno interamente dedicato alle detenute con figli. Oggi, con la chiusura della struttura in provincia di Avellino, le due bambine sono state trasferite in sezioni speciali di carceri ordinari a Milano e Venezia, allontanandosi dalla scuola, dalle amicizie e dal territorio in cui sono cresciute.

Una decisione che ha sollevato indignazione. Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti, denuncia «l’ennesimo abuso del diritto all’infanzia», mentre il pediatra ed ex deputato Paolo Siani ricorda come la legge n. 62/2011 preveda l’inserimento delle detenute madri in case-famiglia e non in strutture penitenziarie, una soluzione che però lo Stato continua a non finanziare.

Ora resta un interrogativo: perché questa chiusura improvvisa? «L’interesse del bambino dovrebbe avere la priorità, come sancito dalla Convenzione sui diritti dell’Infanzia – sottolinea Ciambriello – ma in questo caso non è stato considerato».