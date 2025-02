Mercato San Severino. Caos Palazzetto dello Sport: Romano accusa

La scorsa settimana, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto il rinvio a giudizio del titolare dell’impresa e di tre tecnici, due dei quali ex dipendenti comunali, per presunte violazioni edilizie nella procedura che portò all’abbattimento del vecchio Palazzetto dello Sport di Mercato San Severino e alla costruzione di un edificio residenziale. L’accusa di abuso d’ufficio per i tecnici comunali è caduta solo perché il reato è stato abrogato dalla legge.

Sulla vicenda è intervenuto Giovanni Romano, consigliere di opposizione del Movimento Civico Sanseverinese, che fu il primo a denunciare i fatti, dando il via alle indagini. “La prima fase di questa scandalosa vicenda si è conclusa confermando la fondatezza delle nostre segnalazioni e denunce”, ha dichiarato Romano, sottolineando che il processo, in partenza ad aprile, sarà seguito con attenzione.

L’opposizione punta il dito contro l’amministrazione comunale, accusata di non aver vigilato sulle autorizzazioni e sulla corretta esecuzione del progetto. Romano sostiene che il sindaco e la giunta dell’epoca (la stessa attuale) avrebbero dovuto verificare la regolarità delle procedure e garantire il rispetto degli obblighi contrattuali, come la realizzazione di un nuovo Palazzetto, mai avvenuta.

Secondo il consigliere, l’amministrazione avrebbe dovuto rescindere il contratto, escutere la fideiussione e agire per il recupero dei danni, quantificati dal Comune in milioni di euro. Invece, accusa Romano, si è preferito costituire l’ente come parte civile nel processo, senza assumersi responsabilità dirette.

“Non è giusto scaricare tutto sugli esecutori di atti voluti e approvati dall’amministrazione”, ha concluso Romano, assicurando che l’opposizione continuerà a battersi per far luce sull’intera vicenda.

Intanto, l’unica certezza è che Mercato S. Severino resta, almeno per ora, senza il suo Palazzetto dello Sport.