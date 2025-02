Parroco accusato di aver violato la castità: avviata un’indagine su don Fernando Guidone

L’indagine è ancora in fase preliminare e mira a raccogliere elementi utili per accertare la fondatezza delle segnalazioni emerse, alcune delle quali diffuse anche sui social network.

La diocesi di Teano-Calvi, in provincia di Caserta, è al centro di un’inchiesta interna che coinvolge don Fernando Guidone, ex parroco della comunità di Borgonuovo. Per fare chiarezza sulla vicenda, il vescovo Giacomo Cirulli ha disposto un’investigatio previa, una procedura prevista dal diritto canonico per verificare eventuali violazioni del canone 1395.

L’indagine è ancora in fase preliminare e mira a raccogliere elementi utili per accertare la fondatezza delle segnalazioni emerse, alcune delle quali diffuse anche sui social network, alimentando il dibattito tra i fedeli. Nel frattempo, don Guidone ha lasciato la guida delle parrocchie di Borgonuovo, Santa Maria Versano, Versano e Casale. Non è chiaro se l’allontanamento sia stato imposto dal vescovo o deciso volontariamente dal sacerdote con il consenso dell’autorità ecclesiastica.

L’investigatio previa si svolgerà in forma riservata, con l’ascolto di testimonianze da parte della diocesi, che valuterà l’eventuale adozione di provvedimenti. Alcuni fedeli potrebbero essere chiamati a contribuire all’accertamento dei fatti.

Nel frattempo, don Guidone ha rivolto un messaggio alla comunità, invitando alla serenità e alla preghiera. Ha espresso il proprio rammarico e il peso emotivo della situazione, chiedendo ai fedeli di restare uniti.

La diocesi continua a monitorare da vicino gli sviluppi, con l’obiettivo di garantire trasparenza e il rispetto delle norme ecclesiastiche.