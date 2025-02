Salerno, ecco “Sazio”: la trattoria salernitana che celebra la tradizione con piatti stagionali a prezzi accessibili

Conto alla rovescia per l’apertura di “Sazio”, la trattoria salernitana che promette di diventare un punto di riferimento gastronomico nel cuore della città. Un locale senza fronzoli, che punta a offrire piatti della tradizione a prezzi calmierati, con ingredienti freschi e a chilometro zero. Il menù, che cambierà in base alle stagioni, renderà omaggio ai ritmi naturali della terra e alle ricette di un tempo, come la pasta fresca, il caciocavallo impiccato, il “cuzzetiello” e tante altre prelibatezze, valorizzando il pesce azzurro dei mari salernitani.

Con un’atmosfera calda e accogliente, “Sazio” si propone come la trattoria ideale per chi cerca una cucina genuina che racconta la storia del territorio. Enzo Bove, il consulente gastronomico, ha contribuito con la sua esperienza a creare un menù che celebra la tradizione salernitana, senza innovazioni, ma con l’intento di far scoprire la bellezza dei prodotti tipici campani, rispettando la stagionalità.

A pranzo, la proposta del “Piatto ricco mi ci ficco” offrirà un business lunch con buffet libero da cui scegliere antipasti, primi, secondi e dolci a piacere. La sera, oltre al menù alla carta, sarà disponibile la formula “Dici tu Sazio”, che permette di scegliere tra 4, 8 o 12 portate, a seconda del prezzo e della fame.

I prezzi variano tra i venti e i trenta euro, con l’obiettivo di offrire un’esperienza gastronomica di qualità a portata di tutti. Preparatevi, la brigata di cucina è pronta a mettersi all’opera!