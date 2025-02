Scafati. Processo d’Appello per l’Omicidio Faucitano, la Procura chiede nuove testimonianze

Nonostante per tutti e tre fosse stato richiesto l’ergastolo, la Corte d’Assise di Salerno ha assolto Adini e Rizzo "per non aver commesso il fatto".

È stato incardinato ieri in Corte d’Assise d’Appello il secondo processo sull’omicidio di Dino Faucitano, con la relazione del presidente e la richiesta della Procura Antimafia di ascoltare nuovi testimoni contro Marcello Adini e Pasquale Rizzo, detto ‘o tedesco. Entrambi erano stati assolti in primo grado dall’accusa di concorso in omicidio. Tuttavia, la difesa ha sollevato un’eccezione riguardo al mancato ricorso del pubblico ministero Rocco Alfano, come previsto dalla nuova legge Cartabia, per quanto riguarda la posizione di Rizzo. Il collegio giudicante scioglierà le riserve mercoledì prossimo, quando è prevista anche la requisitoria del sostituto procuratore generale Giancarlo Russo.

Il Delitto e le Condanne in Primo Grado

L’unico a essere condannato all’ergastolo in primo grado è stato Carmine “Bim Bum Bam” Alfano, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio avvenuto in piazzetta Genova a Scafati poco prima di Pasqua del 2015. Secondo l’accusa, Adini avrebbe guidato la moto con Alfano come passeggero, mentre Pasquale Rizzo avrebbe attirato Faucitano in trappola con il pretesto di fumare uno spinello. L’omicidio sarebbe stato motivato da un debito di droga di qualche centinaio di euro.

Nonostante per tutti e tre fosse stato richiesto l’ergastolo, la Corte d’Assise di Salerno ha assolto Adini e Rizzo “per non aver commesso il fatto”. I giudici hanno sottolineato che lo stesso Carmine Alfano si era procurato il mezzo utilizzato nel delitto attraverso Barbato Crocetta, che non era a conoscenza dell’uso che se ne sarebbe fatto. Inoltre, nei giorni precedenti all’agguato, Alfano aveva minacciato alcune persone alle quali Faucitano si era rivolto per ottenere un prestito di 700 euro per saldare il debito. Per la Corte, tuttavia, non ci sarebbero prove certe del coinvolgimento di Adini e Rizzo, come riporta Cronachesalerno.

L’Appello della Procura Antimafia

Le motivazioni della sentenza di primo grado non hanno convinto la Procura Antimafia, che ora si affida al sostituto procuratore generale Giancarlo Russo per sostenere le proprie tesi in Appello. Tra gli elementi contestati, vi è il comportamento di Rizzo subito dopo l’omicidio, che secondo i giudici suggerirebbe che non fosse a conoscenza del piano.

Nel processo di primo grado erano stati prosciolti, su richiesta della pubblica accusa, anche Vincenzo Alfano (fratello di Carmine), Antonio Matrone, detto Michele, figlio del defunto boss Franchino ‘a belva, e Vincenzo Pisacane, noto come Coccodè. Per questi ultimi, non è stato presentato alcun appello.

L’attesa ora è tutta per la prossima udienza, in cui verrà chiarito se il processo prenderà una nuova direzione o se verrà confermato il verdetto di assoluzione per Adini e Rizzo.