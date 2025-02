WhatsApp come prova legale: chat utilizzabili in accertamenti fiscali e processi

Le conversazioni su WhatsApp possono essere utilizzate come prove documentali in caso di accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

Le conversazioni su WhatsApp possono essere utilizzate come prove documentali in caso di accertamenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, anche in assenza di intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria. A stabilirlo è la sentenza n. 1254 del 18 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, che riconosce la validità delle chat come prova legale, a meno che l’imputato non ne disconosca l’autenticità.

Validità delle chat come prova

Affinché una chat su WhatsApp possa essere considerata attendibile, è necessario che:

L’autenticità dei messaggi sia verificabile.

sia verificabile. I contenuti non presentino segni di alterazione o manipolazione .

. Le conversazioni provengano da un dispositivo identificabile.

Inoltre, anche in caso di cancellazione dei messaggi da parte dell’autore, questi possono essere acquisiti e utilizzati tramite screenshot salvati da altri utenti.

WhatsApp nelle ispezioni fiscali

Durante i controlli fiscali, la Guardia di Finanza può ispezionare computer e smartphone utilizzati per attività economiche. Se emergono prove di evasione fiscale o di una contabilità parallela, le conversazioni possono essere utilizzate come prova, in linea con precedenti sentenze della Corte Costituzionale e della Commissione Tributaria.

La decisione della Cassazione conferma quindi una tendenza già consolidata: le chat digitali rappresentano una fonte di prova sempre più rilevante nei procedimenti legali e fiscali.