Angri. Con la Palmese per provare ad agganciare il Manfredonia

L’US Angri domenica sarà impegnata nella trasferta di Palma Campania; la squadra di mister Scorsini è reduce da due vittore consecutive contro Acerrana e Gravina che le hanno permesso di rimanere in corsa per la salvezza. I doriani sono a quota 21 punti ed il primo obiettivo è cercare di raggiungere il Manfredonia a quota 22; domenica sarà un’occasione ghiotta per l’Angri, dato che i pugliesi saranno impegnati in casa della Fidelis Andria, compagine in lotta per la promozione in Serie C.

Scorsini può contare su un Kunic in forma smagliante, 3 reti nelle ultime 2, ed un Drolè ritrovato, decisivo nella sfida contro il Gravina con un gol ed un assist. I grigiorossi, al momento, hanno tutte le carte in regola per continuare a sperare in una salvezza che poche settimane fa sembrava impossibile.

La Palmese, invece, non è reduce da un ottimo periodo, dato che nelle ultime 5 giornate ha collezionato appena 4 punti, riavvicinandosi nuovamente alla zona calda della classifica.