Angri, strade di in agonia per le condizioni impercorribili dopo la pioggia: le proteste dei cittadini

Le recenti piogge hanno aggravato la già precaria situazione delle strade di Angri, trasformando diverse vie della città in trappole pericolose e difficili da percorrere.

I residenti, esasperati, denunciano la mancanza di manutenzione adeguata e la scarsa qualità dei lavori di ripristino, che hanno lasciato le strade in uno stato disastroso.

“La situazione è insostenibile: dopo ogni temporale, le strade diventano impraticabili e pericolose”, afferma Anna, una residente della zona di Via Santa Maria ai Camaldoli, area periferica adiacente alla Strada Statale 18/A Tirrena Inferiore. “Tanti tratti sono dissestati, con buche che mettono a rischio la sicurezza di chi ci vive e ci lavora. È come una gimcana ogni giorno”, aggiunge.

I cittadini chiedono un intervento tempestivo e più severo nel controllo dei lavori di ripristino delle strade. “Non è possibile che i cantieri vengano lasciati in uno stato tale da compromettere la sicurezza e la vivibilità della città. È fondamentale che i lavori siano monitorati con maggiore attenzione, per evitare che vengano lasciati in una condizione di pericolo per la comunità”, sostiene la signora Anna.

La richiesta dei residenti in più punti della città è chiara: una supervisione più rigorosa e un ripristino delle strade in modo ordinato e sicuro. “Faccio un appello al signor sindaco: quando ci sono cambiamenti climatici, sarebbe utile che si recasse personalmente nei quartieri per verificare lo stato delle strade e accertarsi che non ci siano buche pericolose”.

Caro sindaco, la sicurezza dei cittadini dovrebbe essere una priorità assoluta.

Variante Corso Vittorio Emanuele / Via Nazionale

Via Badia