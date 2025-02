Carnevale 2025 a Nocera Superiore: tre giorni di festa, inclusione e divertimento

Nocera Superiore si prepara a vivere un Carnevale all’insegna dell’allegria e della condivisione con un ricco programma di eventi per grandi e piccini. L’edizione 2025, presentata ufficialmente in aula consiliare, si svolgerà in un lungo fine settimana di festeggiamenti dal 1° al 3 marzo.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gennaro D’Acunzi, con il supporto dell’assessore alla Cultura Antonietta Battipaglia e dell’assessore alle Politiche Sociali Raffaella Ferrentino, ha organizzato tre giornate all’insegna del Carnevale, con il coinvolgimento attivo dell’associazione “Carnevale Nocerino” e di numerose altre realtà associative del territorio.

Un programma ricco di eventi e colori

Il via ufficiale ai festeggiamenti sarà dato sabato 1° marzo con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. La parata partirà alle 17:30 da via della Libertà, coinvolgendo due cortei distinti: uno che seguirà il percorso via Pecorari – via Vincenzo Russo, e l’altro che attraverserà via della Libertà, via Spagnuolo, via Monte del Vesuvio, via Kennedy e via Napoli. Entrambi i cortei si riuniranno in via Vincenzo Russo, per poi concludere la festa in corso Matteotti con musica, balli e animazione.

Domenica 2 marzo sarà dedicata ai più piccoli con una mattinata di puro divertimento in corso Matteotti, trasformato per l’occasione in un grande villaggio carnevalesco. Dalle 10:00 in poi, spazio alla “Grande Parata di Carnevale” con mascotte, artisti di strada, laboratori creativi, aree photobooth e spettacoli di giocolieri e maghi delle bolle. Non mancherà la tradizionale sfilata delle maschere, con un premio per la più bella.

Il gran finale è previsto per lunedì 3 marzo con il “Carnevale Inclusivo”, un evento speciale organizzato dalla cooperativa sociale “Il Sollievo” presso il Centro Polivalente di via Russo. Bambini, anziani e persone con disabilità potranno vivere una serata all’insegna della festa e dell’inclusione. Grande attesa per la sfilata del carro realizzato dai ragazzi del Centro Polivalente, intitolato “L’inclusione senza limiti”, che sfilerà anche nella parata di sabato.

L’impegno dell’Amministrazione e delle associazioni

“Tre giorni all’insegna del divertimento per grandi e piccini – ha dichiarato l’assessore Antonietta Battipaglia – tra carri allegorici e animazione in città. Anche per il Carnevale abbiamo ideato una serie di appuntamenti per coinvolgere i nostri concittadini. Un grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione di queste iniziative”.

Sulla stessa linea l’assessore alle Politiche Sociali Raffaella Ferrentino, che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per la comunità: “Il Carnevale non è solo divertimento, ma anche condivisione. Quest’anno, grazie all’impegno dei ragazzi speciali che frequentano il Centro Polivalente, sfilerà un carro che simboleggia l’inclusione e l’integrazione sociale”.

Un Carnevale, dunque, che si prospetta ricco di emozioni, all’insegna dell’allegria, della creatività e della partecipazione di tutta la comunità di Nocera Superiore.