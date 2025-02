Carnevale 2025 in Campania: ecco le date e la chiusura delle scuole

Il Carnevale, una delle festività più attese dell’anno, è pronto a portare allegria in Campania con le sue tradizioni, i costumi e le specialità gastronomiche. La festa affonda le sue radici in secolari celebrazioni che uniscono elementi pagani e cristiani, e anche quest’anno le scuole della regione si preparano a chiudere per dare spazio ai festeggiamenti.

Per il 2025, infatti, le scuole in Campania resteranno chiuse lunedì 3 e martedì 4 marzo in occasione del Carnevale, con il ritorno sui banchi fissato per mercoledì 5 marzo. La sospensione delle attività didattiche riguarderà tutti gli ordini di scuola, dall’asilo alle scuole superiori.

Il Carnevale 2025 inizierà il 16 febbraio e culminerà il 4 marzo, con il Martedì Grasso a segnare la fine delle celebrazioni. A partire dal Giovedì Grasso, il 27 febbraio, le strade di numerosi comuni della Campania si animeranno di sfilate in maschera e festeggiamenti.