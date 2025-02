Furti alla Collina di Camaldoli, i cittadini di Napoli si organizzano contro la paura e l’insicurezza

I membri del comitato hanno organizzato un corteo per sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità locali. “Vivere nella paura significa non vivere”, ha affermato una delle manifestanti, citando Buddha, mentre esprimeva il suo disappunto per i furti ripetuti, che in una sola giornata hanno visto ben cinque colpi. Uno degli striscioni portati dai manifestanti recita: “A cosa serve denunciare se poi non cambia niente?”, mentre altri riportano frasi che raccontano la crescente sensazione di “paura” e “terrore” tra i cittadini.

Tuttavia, nonostante la paura, non c’è rassegnazione tra i partecipanti al corteo. La rabbia e il desiderio di reagire sono forti, come sottolinea Antonio Varriale, ex carabiniere e presidente del comitato ‘Agnolella Camaldolilli’. “I ladri ci hanno condannato agli arresti domiciliari”, è il messaggio di uno degli striscioni.

I cittadini chiedono con forza più sicurezza e interventi concreti. “Mariuoli, siamo sulle vostre tracce” e “Pregate il Signore che vi prendano prima le forze dell’ordine” sono i messaggi di avvertimento lanciati durante la manifestazione.

Nel corso della protesta, sono stati diffusi alcuni audio di residenti che chiedono aiuto nelle chat di emergenza del quartiere, come quello di una donna che urla disperata: “Aiutateci, aiutateci, abbiamo i ladri nel nostro giardino… fate qualcosa!”.

In un’occasione, una vera e propria caccia all’uomo si è scatenata per fermare i malviventi, ma nonostante l’intervento dei cittadini, i ladri sono riusciti a fuggire lo stesso.

Il parco di Camaldoli, che un tempo era una zona di caccia, ha visto crescere tra i residenti una certa preoccupazione per la sicurezza. Alcuni possiedono fucili, ma non è chiaro se li portino durante il giro. Comunque, il loro intento non è quello di fare del male, ma solo quello di proteggere se stessi ei propri beni. Le richieste dei cittadini sono chiare: “Non vogliamo essere abbandonati in questo territorio, chiediamo più sicurezza, più forze dell’ordine e più telecamere”, ha dichiarato Varriale al megafono. ANSA