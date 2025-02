La Pignasecca: il cuore pulsante del mercato napoletano tra storia e sapori

Situato in pieno centro, questo storico mercato si sviluppa in salita, proprio come la città stessa, stretta tra mare e colline, e offre un’esperienza unica tra folklore, profumi e tradizioni.

Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13, la Pignasecca, si anima come un vivace mercato all’aperto, un luogo caotico e affascinante che rispecchia l’anima autentica di Napoli. Situato in pieno centro, questo storico mercato si sviluppa in salita, proprio come la città stessa, stretta tra mare e colline, e offre un’esperienza unica tra folklore, profumi e tradizioni.

Le origini della Pignasecca

Un tempo conosciuta come Biancomangiare, dal nome della vasta tenuta dei nobili Pignatelli di Monteleone, la zona deve il suo attuale nome a una leggenda: nel 1536, il viceré Don Pedro de Toledo fece abbattere la vegetazione boschiva per creare un collegamento tra il centro e il mare, ma si dice che un unico pino sia sopravvissuto, dando origine al toponimo Pignasecca.

Oggi, via della Pignasecca si estende per circa un chilometro, collegando piazza Montesanto, con la sua seicentesca Chiesa del Monte Santo del Carmelo, e largo Carità, affacciandosi su via Toledo. Passeggiando tra le bancarelle e le botteghe storiche, si possono trovare prodotti tipici che conservano il sapore della Napoli di un tempo.

Sapori autentici tra botteghe e friggitorie

La Pignasecca è il luogo ideale per riscoprire la cucina popolare napoletana. Le zendraglie, piccole osterie e rivendite del “quinto quarto”, offrono piatti tradizionali come la trippa, il per’ ‘e musso e il soffritto, autentiche delizie per i palati più curiosi. Il profumo del pane appena sfornato invade la strada, dove si possono assaporare il panino napoletano, il casatiello in miniatura, i taralli sugna e pepe e i classici paninetti dolci.

Ma la vera protagonista è la frittura, con banchi stracolmi di verdure impanate, crocchè, zeppoline, frittatine di pasta, palle di riso e il celebre cuoppo di pesce fritto della storica Pescheria Azzurra di Porta Medina.

Non mancano le tradizionali salumerie, che offrono un’ampia selezione di prodotti campani, dai salumi ai formaggi. La Salumeria Russo, attiva dal 1947, è uno degli indirizzi più rinomati, perfetto per uno spuntino o per acquistare eccellenze locali.