Leroy Merlin apre a Salerno: nuove assunzioni in vista. Ecco come candidarsi

Leroy Merlin continua a crescere in Italia e, dopo i successi dei negozi di Giugliano, Torre Annunziata e Afragola, si prepara ad aprire un nuovo punto vendita a Salerno. L’inaugurazione è prevista tra poche settimane e, per supportare questa nuova apertura, sono già in corso le selezioni per vari profili professionali, tra cui addetti vendita, arredatori, ingegneri e vivaisti.

L’azienda, specializzata in articoli per il fai-da-te, bricolage ed edilizia, sta cercando personale per diversi reparti, come arredamento bagno, piastrelle, parquet e cucine. Le assunzioni fanno parte del piano di espansione del Gruppo ADEO in Italia, che continua a rafforzare la sua presenza con nuove aperture e opportunità di carriera.

Come candidarsi

Gli interessati alle assunzioni per il nuovo negozio Leroy Merlin di Salerno possono visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito ufficiale dell’azienda. Inserendo “Salerno” nel campo di ricerca e avviando la ricerca, sarà possibile visualizzare l’annuncio di selezione per la nuova apertura e candidarsi online, compilando il modulo per inviare il proprio CV.