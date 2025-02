Papa Francesco: condizioni stabili, ma la prognosi resta riservata

Da quattro giorni la prognosi di Papa Francesco rimane riservata. L’ultimo bollettino medico del Vaticano conferma che le condizioni del Santo Padre sono critiche ma stazionarie. Nonostante la gravità della situazione, il Pontefice non ha mostrato peggioramenti. Ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio, mercoledì mattina si è svegliato, si è seduto in poltrona e ha continuato le terapie, tra cui l’ossigenoterapia ad alti flussi.

Nelle ultime ore, il Vaticano ha riferito che non si sono verificati episodi acuti respiratori e che i parametri emodinamici restano stabili. Questi aggiornamenti danno un cauto sollievo, soprattutto dopo la grave crisi asmatica di sabato scorso, quando il Papa, affetto da polmonite bilaterale, ha avuto bisogno di ossigeno per respirare. Anche la funzione renale presenta una lieve insufficienza, ritenuta non preoccupante.

Martedì sera Francesco ha effettuato una terza TAC di controllo, dopo quelle già eseguite nei giorni precedenti, per monitorare l’evoluzione della polmonite. Intanto, nonostante il ricovero, ha ripreso un’attività lavorativa leggera, firmando documenti e prendendo decisioni importanti. Tra queste, l’avvio del processo di beatificazione per Salvo D’Acquisto e la canonizzazione di Bartolo Longo.

Il Papa non smette di pensare agli altri: ieri ha telefonato al parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, per esprimere vicinanza e preghiera. Intanto, veglie e momenti di preghiera per lui si moltiplicano in tutto il mondo, da Buenos Aires a Roma, dove in piazza San Pietro i fedeli continuano a raccogliersi in preghiera per la sua guarigione.