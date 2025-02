Qualiano: arrestato padre per riciclaggio, coinvolto anche il figlio 16enne nel smontaggio di auto rubate

A Qualiano, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato A. F., 44enne di Casoria, con l’accusa di riciclaggio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso dai militari mentre, insieme al figlio 16enne, stava smontando una Renault Captur appena rubata.

Il giovane è stato denunciato per lo stesso reato.

L’operazione è avvenuta in un piazzale recintato situato in via Circumvallazione, dove i due stavano utilizzando un flex per tagliare parti del veicolo.

Quando i carabinieri sono intervenuti, padre e figlio hanno tentato di fuggire, ma sono stati prontamente bloccati.

Le indagini hanno permesso di scoprire che un 56enne di Giugliano, anch’egli coinvolto nella vicenda, aveva avvertito i due del possibile arrivo dei carabinieri.

Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato per favoreggiamento.

Durante il blitz, i carabinieri hanno trovato e sequestrato diverse parti di veicoli smontati, numerosi attrezzi, e due inibitori di segnale GPS, confermando la portata dell’attività illecita.

L’area, insieme al materiale sequestrato, è stata sottoposta a vincolo di sequestro.

L’arrestato è stato trasferito in carcere, mentre il figlio dovrà rispondere in sede legale per i reati a lui attribuiti.