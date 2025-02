Roccapiemonte, lampioni accesi in pieno giorno: cittadini infuriati

Roccapiemonte si accende… anche quando non serve. Da giorni, i cittadini segnalano un’anomalia evidente: i lampioni restano accesi anche in pieno giorno, consumando energia inutilmente e gravando sulle casse comunali. Una situazione che ha scatenato polemiche e indignazione tra i residenti, preoccupati per lo spreco di risorse pubbliche.

Uno spreco che pesa sui cittadini

L’illuminazione pubblica lasciata attiva anche nelle ore diurne rappresenta un costo evitabile, soprattutto in un periodo in cui si chiedono sacrifici economici ai cittadini. “Paghiamo tasse sempre più alte e poi vediamo questi sprechi sotto i nostri occhi ogni giorno” commenta un residente amareggiato.

L’amministrazione comunale ha speso cifre considerevoli per la gestione dell’illuminazione pubblica, ma episodi come questo sollevano dubbi sulla reale efficienza della gestione dei fondi. “Non si possono buttare via i soldi in questo modo – aggiunge un altro cittadino – quando ci sono tante altre emergenze a cui pensare.”

Richieste di intervento immediato

Di fronte alle numerose segnalazioni, i cittadini chiedono un intervento tempestivo per risolvere la questione e garantire una gestione più oculata delle risorse. “Non possiamo permettere che errori come questo ricadano sulle nostre bollette e sui servizi pubblici” affermano i residenti, pronti a chiedere chiarimenti ufficiali all’amministrazione comunale.

Al momento, dal Comune non sono arrivate risposte ufficiali. Ma la questione non sembra destinata a spegnersi presto.