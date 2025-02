Sarno, atti osceni durante la sfilata di Carnevale: 39enne arrestato e rilasciato

Un 39enne di origine marocchina, in evidente stato di alterazione, si è reso protagonista di un grave episodio di atti osceni in luogo pubblico.

Momenti di sconcerto a Sarno durante la sfilata dei carri allegorici in piazza Marconi, quando un 39enne di origine marocchina, in evidente stato di alterazione, si è reso protagonista di un grave episodio di atti osceni in luogo pubblico.

Come riportato da SarnoNotizie, l’uomo, incurante della presenza di famiglie e bambini, si è abbassato i pantaloni e ha urinato in strada, ignorando i richiami dei presenti. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia, ma il 39enne ha opposto resistenza, rifiutando di fornire le proprie generalità. Durante il trasferimento in commissariato, ha dato in escandescenze, colpendo con calci e pugni gli agenti e danneggiando il veicolo di servizio, ferendo lievemente uno dei poliziotti.

L’arresto è stato convalidato dal giudice monocratico di Nocera Inferiore, ma il 39enne è stato successivamente rimesso in libertà in attesa dell’evolversi delle indagini. L’uomo resta accusato di atti osceni in luogo pubblico, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione nei prossimi mesi.