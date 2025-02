Stefano Caldoro si dimette da consigliere regionale: “Scelta di responsabilità per il centrodestra”

Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania e leader dell’opposizione in Consiglio regionale, ha annunciato in conferenza stampa le sue dimissioni irrevocabili da consigliere regionale.

Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania e leader dell’opposizione in Consiglio regionale, ha annunciato in conferenza stampa le sue dimissioni irrevocabili da consigliere regionale, formalizzate presso la segreteria generale.

“Un atto burocratico che ha per me anche un valore politico e sentimentale, legato al lavoro svolto in questi anni”, ha dichiarato Caldoro nella Sala Nassirya del Consiglio regionale. Durante il suo intervento, ha messo a confronto la sua amministrazione con quella del centrosinistra, sostenendo di aver lasciato “una Regione migliore di quella che il centrosinistra lascia oggi”.

Rivendicando i successi ottenuti nei settori dell’Ambiente, della Sanità e dei Fondi Comunitari, Caldoro ha evidenziato lo stato di “buona salute” del centrodestra campano. Riguardo alla sua decisione, ha spiegato: “Siamo negli ultimi sette mesi di legislatura e abbiamo già approvato l’ultimo bilancio, nel quale il ruolo dell’opposizione è stato cruciale. Da ora in poi resta soprattutto la parte più politica dell’attività consiliare, legata alla campagna elettorale. Non essendo candidato al prossimo Consiglio regionale, restare significherebbe bloccare energie utili alla coalizione”.

L’ex governatore ha ribadito che la sua scelta è dettata dalla volontà di dare spazio a nuove figure all’interno del centrodestra, sottolineando che il suo impegno politico proseguirà in altre forme: “Non ho bisogno di una poltrona per fare politica. Credo sia giusto che chi non si ricandida lasci spazio ad altri. In questo modo, non solo si rafforza il centrodestra, ma si permette anche a una nuova consigliera di entrare in Consiglio e dare maggiore incisività all’azione del partito. È una questione di responsabilità e di strategia”.