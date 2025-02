Tragedia in gita: colto da un malore muore il prof Giuseppe Francione

Era originario di Ottati, negli Alburni, il professor Giuseppe Francione, docente e geologo residente a Battipaglia, scomparso improvvisamente ieri mentre si trovava in gita con i suoi studenti. Un viaggio che, nel giro di pochi minuti, si è trasformato in una tragedia.

Come riportato da Il Mattino, il professore si trovava a bordo di un autobus con la scolaresca quando, nei pressi di Torre Annunziata, ha improvvisamente smesso di rispondere, mostrando segni di un grave malore. L’autista del mezzo ha immediatamente accostato in una piazzola di sosta, mentre i presenti tentavano di rianimarlo con un massaggio cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma purtroppo per Francione non c’era più nulla da fare. La causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco.

La notizia ha lasciato sgomenti studenti e colleghi, increduli di fronte alla perdita improvvisa del professore, che tra pochi mesi avrebbe raggiunto l’età della pensione. Profondo cordoglio anche nel suo paese natale: il sindaco di Ottati, Elio Guadagno, ha espresso dolore per la scomparsa di Francione, ricordandolo non solo come un apprezzato docente, ma anche come un caro amico e un figlio della comunità alburnina.