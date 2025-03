Ercolano: Maxi operazione dei Carabinieri, sgominata piazza di spaccio. Quattro arresti e sequestri di droga

Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti 165 euro in contante, diverse bustine contenenti cocaina, materiale per il confezionamento delle sostanze, e una quantità significativa di droga nascosta tra due lamiere.

Questa notte, i Carabinieri della compagnia di Torre del Greco, coadiuvati dai militari della Tenenza di Ercolano, hanno svolto un’importante operazione di controllo nella cittadina, a sud di Napoli, che ha portato all’arresto di cinque persone.

L’operazione si è concentrata in particolare su una piazza di spaccio in via Scivola Ascione.

Durante il servizio, i carabinieri hanno individuato una struttura fatiscente in muratura con un tetto in lamiera e un portone in ferro, protetta da un sistema di videosorveglianza che monitorava un vicolo pedonale adiacente.

Le telecamere riprendevano i traffici di crack e cocaina, mentre i pusher si sentivano al sicuro grazie alla posizione strategica della piazza di spaccio e alla protezione delle telecamere, utilizzate per evitare interventi delle forze dell’ordine.

Alle 23 circa, un carabiniere ha bussato al portone mentre un altro militare ha aperto il tombino esterno, da cui sono usciti 21 involucri contenenti sostanze stupefacenti: 15 di crack e 6 di cocaina.

Dopo pochi minuti, gli spacciatori hanno aperto la porta e sono stati sorpresi all’interno del piccolo fabbricato che, pur essendo improvvisato, era dotato di alcuni comfort: un lettino prendisole, mobili pieni di oggetti vari e una macchina per il caffè.

In un angolo, due televisori mostravano rispettivamente programmi televisivi e le immagini delle telecamere di sorveglianza.

I pusher, che avevano 28, 41, 38 e 25 anni, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i telefoni sequestrati è emersa una conversazione su WhatsApp in cui uno dei pusher avvertiva un interlocutore della presenza delle forze dell’ordine, facendo riferimento alle “zanzare” in giro, termine usato per indicare i carabinieri.

In totale sono state sequestrate 70 dosi di crack e 12 dosi di cocaina. Durante il servizio, è stato anche arrestato A. I., un 38enne di Ercolano, per evasione, mentre un 18enne di Volla è stato denunciato per porto d’armi, trovato in possesso di un coltello a serramanico e una dose di hashish.

Non sono mancati i controlli sugli esercizi commerciali: in un’agenzia di scommesse sono stati scoperti tre lavoratori in nero, con una multa di 55.000 euro per l’imprenditore e la chiusura immediata dell’attività.

Inoltre, in un bar centrale, sono state riscontrate violazioni delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute pubblica, con sanzioni per un totale di 3.000 euro e sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Complessivamente, sono state identificate 123 persone e controllati 39 veicoli, con sei contravvenzioni al codice della strada.