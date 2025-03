«Ho provato a salvarla, ma non ci sono riuscito». Il dolore di Guido per la morte della madre Carla D’Acunto

Silenzio, dolore e domande senza risposte hanno avvolto l’ultimo saluto a Carla D’Acunto, l’imprenditrice salernitana che si è tolta la vita nei giorni scorsi dopo una lite con il figlio Guido Petteruti, 32 anni, ora indagato per istigazione al suicidio. La chiesa Cuore Immacolato di Maria, nel quartiere Pastena, era gremita di persone per il funerale. Don Antonio Del Mese, durante l’omelia, ha ricordato Carla come una donna che attraverso il suo ristorante aveva creato un ambiente familiare e accogliente: «Queste pareti parlano di Carla, della sua giovinezza e della familiarità che sapeva trasmettere. Ogni vita ha un senso, anche nella sofferenza».

Gli amici, in lacrime, hanno tentato di ricostruire la vita di Carla, segnata da sacrifici e dolori. Separata, amava incondizionatamente il figlio Guido, nonostante le difficoltà. Una denuncia da parte dell’ex moglie del 32enne aveva impedito a entrambi di vedere le nipotine. Di recente, per Carla era arrivata l’archiviazione della sua posizione, ma il contatto con le bambine non era ancora stato ripristinato.

Guido, con precedenti penali e un passato segnato da episodi di violenza domestica, ha raccontato a La Vita in Diretta gli ultimi istanti della madre: «L’ho rincorsa, non mi sarei mai aspettato un gesto simile. Ho provato a salvarla, ma non ci sono riuscito». Sulla sua iscrizione nel registro degli indagati ha aggiunto: «L’istigazione al suicidio la sto subendo io».

Tra i presenti, un’amica ha ricordato Carla come una donna generosa, solare e piena di vita: «Era straordinaria, accoglieva sempre tutti con il sorriso. Non avrebbe mai condiviso le sue difficoltà per non preoccupare chi le voleva bene». Il rapporto con il figlio, ha sottolineato, era di amore profondo: «Guido era tutto per lei, il suo punto di riferimento».

Dietro quel sorriso, però, forse si nascondeva un dolore troppo grande da sopportare in solitudine.