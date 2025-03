Nuovo svincolo A3 a Eboli: approvazione e polemiche sulla viabilità e l’ambiente

Durante la riunione, è stato confermato che la convenzione tra RFI e Anas per la realizzazione dell’opera è pronta per essere firmata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

È stato dato il via libera alla costruzione del nuovo svincolo autostradale sull’A3, risultato di un incontro tra l’amministrazione comunale di Eboli, guidata dal sindaco Mario Conte, dall’assessore ai lavori pubblici Salvatore Marisei e dal tecnico comunale ing. Giovanni Cannoniero, e Rete Ferroviaria Italiana (RFI). Durante la riunione, è stato confermato che la convenzione tra RFI e Anas per la realizzazione dell’opera è pronta per essere firmata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

«Il commissario straordinario ha comunicato che la convenzione è stata già redatta e concordata, e ora è al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», ha spiegato Conte. «Il nuovo svincolo sarà realizzato contestualmente alla linea dell’Alta Velocità, come richiesto dall’amministrazione comunale durante la Conferenza dei Servizi di un anno fa». Un traguardo importante per la città, che aveva avanzato questa richiesta per migliorare la viabilità, garantire maggiore sicurezza e, allo stesso tempo, ottimizzare i collegamenti senza compromettere il tessuto urbano, come riporta “Il Mattino“.

Tuttavia, mentre si chiariscono i dubbi sulla costruzione dello svincolo, si solleva una questione delicata relativa alla proposta di RFI di realizzare una nuova arteria lungo la Provinciale 195, che interesserebbe anche i terreni dell’Istituto Tecnico Agrario. L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio fermo disaccordo su questa proposta.

«È nostro dovere proteggere l’azienda agricola della scuola, una delle più antiche della provincia», ha dichiarato il sindaco. Per questo motivo, il Comune ha già presentato un progetto alternativo per la realizzazione dell’arteria, nella speranza che venga preso in considerazione dalle autorità competenti.

Durante l’incontro, l’amministrazione ha anche chiesto al sottosegretario Ferrante di organizzare un incontro con Anas per discutere del nuovo svincolo autostradale, sollevando un’altra questione cruciale: la necessità di adeguare il ponte ferroviario dal punto di vista strutturale, in quanto la terza rotatoria prevista nel progetto per il nuovo svincolo verrà realizzata nelle sue vicinanze.

Inoltre, il Comune ha chiesto a RFI di prestare maggiore attenzione al tema degli espropri e delle relative indennità per i cittadini coinvolti. Un tema complesso, che divide la città tra coloro che vedono nell’infrastruttura una spinta allo sviluppo del territorio e chi, invece, è preoccupato per gli effetti ambientali che essa potrebbe comportare.