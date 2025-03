Sant’Egidio Monte Albino, modifiche alla viabilità per il “Gran Carnevale di Orta Loreto 2025”: ecco quando

Il Comune di Sant’Egidio Monte Albino,, ha disposto l'istituzione di un divieto di transito in alcune strade del centro cittadino in occasione della manifestazione "Il Gran Carnevale di Orto Loreto 2025".

La modifica alla viabilità riguarderà la giornata di domenica 2 marzo 2025, dalle ore 09:30 alle 14:00.

In particolare, la Linea 4, in direzione Pompei, seguirà il seguente percorso alternativo: partirà da Via G. Leopardi (nei pressi del cimitero di Pagani), percorrerà la SS18 e il nuovo cavalcavia nel comune di Sant’Egidio, per poi proseguire su Via della Rinascita, dove riprenderà il percorso regolare.

Anche la Linea 4 in direzione Salerno seguirà la medesima deviazione, ma in senso contrario, per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento della manifestazione.

Si invitano i cittadini e i visitatori a prestare attenzione alle modifiche al traffico e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza.