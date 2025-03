Paganese-Savoia 0-2: Negro e Celli stendono gli azzurrostellati

Il Savoia sbanca il ‘Marcello Torre’ di Pagani vincendo 2-0 con un gol per tempo, grazie alle firme di Negro e Celli. Ottimo impatto sulla partita da parte della squadra di mister Fabiano (squalificato, in panchina Antonio Barbera) che al 2′ su una punizione battuta da La Monica va vicinissima al gol con una conclusione al volo di Maniero. E al 27′, dopo un’altra occasione non sfruttata grazie a un’iniziativa di Iaccarino, arriva il gol del vantaggio: lancio in profondità di Pellino che pesca Negro, l’attaccante guarda il portiere e lo trafigge con un rasoterra sul secondo palo per l’1-0. Successivamente ci prova La Monica, ma il pallone è fuori. L’unica occasione pericolosa della Paganese arriva nel recupero del primo tempo (47′): Ferreira batte un calcio di punizione dal limite che la barriera respinge, ma Pellino si allunga e devia in calcio d’angolo con un grande intervento.

Nel secondo tempo il Savoia ha una serie di conclusioni a ripetizione (50’): Negro e Iaccarino trovano la respinta dei difensori di casa, mentre La Monica non inquadra di poco la porta. Ma al 67′ c’è il raddoppio del Savoia: cross di Schiavi in area e terzo tempo perfetto di Celli che batte di testa Spurio per il 2-0.

I Bianchi non rischiano nulla nel finale e portano a casa il successo, il secondo esterno di questa stagione che consente al Savoia di ottenere il quarto risultato utile di fila.

IL TABELLINO

Paganese: (4-2-3-1): Spurio – Ianniello ‘05 (63’ Galizia), Esposito (63’ Boccia), De Feo F., Fierro ‘06 – Bucolo (57’ D’Angelo), Petrosino ‘05 – De Feo G. (57’ Zugaro), Ricci (77’ Del Gesso), Mancino – Ferreira. A disposizione: Grimaldi ‘04, Di Masi, Pellino ‘07, De Angelis ‘06. All. Esposito.

Savoia (3-5-2): Pellino ‘04 – Bitonto ‘06, Celli, Guifo Bogne – Schiavi, La Monica, Lauria (61’ Giglio), Russo (82’ Borrelli C.), Iaccarino ‘04 (85’ Del Mondo) – Negro, Maniero (92’ Fiasco). A disposizione: Borrelli L. ‘04, Pellegrini ‘06, Orta, Paudice ‘08, Cirillo ‘07. All. Barbera (Fabiano Squalificato).

Arbitro: Velocci di Frosinone.

Assistenti: Gatto di Collegno e Bignucolo di Pordenone.

Marcatori: 27’ Negro, 67’ Celli

Ammoniti: 2’ De Feo G., 12’ Schiavi, 32’ De Feo F., 69’ Maniero.

Recupero: 2’ pt, 5’ st.