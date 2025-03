Angri, allarme furti: cresce la preoccupazione tra i cittadini

Angri sta vivendo un periodo di forte apprensione a causa dell’aumento di furti e tentativi di furto registrati nelle ultime settimane. L’ultimo episodio si è verificato in Via Nazionale, dove diverse auto sono state aperte dai ladri, tra cui una Fiat 500, che fortunatamente non è stata portata via.

I residenti esprimono preoccupazione per la sicurezza della città, chiedendo maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine. In molti denunciano la mancanza di telecamere di videosorveglianza in alcune zone sensibili e invocano un incremento delle pattuglie per contrastare questa ondata criminale.

Gli episodi non riguardano solo i veicoli, ma anche abitazioni e garage. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le denunce e intensificando i controlli per individuare i responsabili