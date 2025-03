Carnevale dimenticato a Castellammare: nessun evento in città, polemiche sulla giunta Vicinanza

Mentre in tutti i comuni della provincia si festeggia il Carnevale con eventi e iniziative per bambini e famiglie, Castellammare di Stabia resta a guardare. Nessuna manifestazione è stata organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vicinanza, con l’assessore agli Eventi Nunzia Acanfora che sembra essere non pervenuta.

Un’occasione persa per la città delle acque, che ancora una volta si dimostra incapace di stare al passo con i comuni vicini, dove l’offerta di eventi è ampia e variegata. Se è vero che il Carnevale non appartiene alla tradizione stabiese, è altrettanto vero che le cose cambiano e si evolvono, ma a Castellammare no, come riporta “Stabianews“.

L’amministrazione Vicinanza si era presentata come la giunta del cambiamento e della concretezza, ma dopo otto mesi il bilancio è deludente. Nessuna iniziativa di richiamo per i cittadini e nessuna strategia per attrarre turisti, nemmeno in collaborazione con le città limitrofe.

A nulla sembra servire la partecipazione della giunta alle fiere internazionali del turismo come la BIT di Milano o la prossima BMT di Napoli, se poi in città manca l’offerta di eventi e attrazioni.

Basterebbe prendere esempio dalla vicina Torre Annunziata, dove sono stati organizzati eventi di Carnevale nei quartieri. Un paragone che lascia l’amaro in bocca: da una parte una città che ha fame di riscatto, dall’altra Castellammare, ferma e immobile.

Secondo indiscrezioni, l’assessore Acanfora – così come altri membri della giunta – non solo non propone iniziative, ma respinge anche le proposte provenienti dall’esterno.

Castellammare e i suoi cittadini non meritano questa immobilità.