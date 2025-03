Castel San Giorgio, perseguita e aggredisce l’ex moglie: condannato 37enne di Nocera

È stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione un 37enne originario di Nocera Inferiore e residente a Castel San Giorgio, arrestato lo scorso settembre con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della ex moglie.

La condanna

Come riportato da SalernoToday, l’uomo, secondo le indagini, non avrebbe accettato la fine della relazione con la donna, perseguitandola e aggredendola in diverse occasioni. Nonostante una precedente condanna per gli stessi comportamenti, tra febbraio e settembre avrebbe continuato a minacciarla, pedinarla e insultarla.

Tra gli episodi contestati, anche un inseguimento in auto conclusosi con la rottura del parabrezza della vettura della vittima. In un’altra occasione, l’uomo avrebbe continuato a molestarla persino nei pressi della caserma dei carabinieri, dove la donna si era recata per denunciarlo.