Fabrizio Corona, appuntamento questa sera a Salerno: ecco perché

Grande attesa per l’inaugurazione della nuova sede di Crazy Barber, che questa sera tornerà ufficialmente a Baronissi con un evento speciale. Dalle 18:30, il salone festeggerà il suo nuovo inizio con un ospite d’eccezione: Fabrizio Corona, scelto come testimonial da Andrea Gioia, fondatore del brand.

Un ritorno alle origini per Crazy Barber, che riapre proprio nei pressi di Piazza Mercato, dove tutto ebbe inizio il 7 agosto 2016. Dopo quasi nove anni e due sedi temporanee, il salone trova ora casa in Via Giovanni Falcone, 73, pronto a offrire nuovi servizi e tante iniziative che saranno presto svelate sui canali social ufficiali.

Andrea Gioia, noto per aver curato il look di artisti, sportivi e personaggi dello spettacolo, è pronto a sorprendere ancora. Chi desidera prenotare un taglio o un trattamento non dovrà fare lunghe attese: grazie alla piattaforma Zeta Barber, è possibile selezionare il servizio e il barbiere desiderato in pochi click.

L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per questa sera alle 18:30, con un evento che promette di essere imperdibile per gli amanti del grooming e dello stile.