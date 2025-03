Sciopero Ikea a Salerno: adesione record e segnale forte contro le scelte aziendali

Lo sciopero dei lavoratori Ikea a Salerno ha registrato un’adesione senza precedenti, con punte che hanno toccato il 90% e, in alcuni reparti, anche il 100%. Una partecipazione straordinaria, sottolinea la Cgil di Salerno, che evidenzia la forte protesta dei dipendenti, stanchi di subire decisioni aziendali che compromettono la loro dignità e i loro diritti.

“L’adesione di oggi a Salerno fa parte di una mobilitazione nazionale, che si svolgerà su più giornate per ciascun negozio, con l’eccezione del 15 marzo, quando lo sciopero sarà unitario in tutta Italia”, si legge in una nota.

I lavoratori del punto vendita di Baronissi hanno voluto inviare un messaggio chiaro, mostrando compattezza e determinazione nella richiesta di un trattamento equo. Dopo un anno e mezzo di trattative, i sindacati si sono trovati di fronte a un’azienda che ha interrotto il confronto, lasciando irrisolte questioni cruciali.

Tra le problematiche che hanno spinto alla protesta ci sono la mancata applicazione delle maggiorazioni per i nuovi assunti, l’imposizione del lavoro festivo senza adeguate compensazioni, e la svalutazione della professionalità dei dipendenti. Inoltre, è aumentata la presenza di contratti part-time senza possibilità di integrazione oraria, creando una condizione di precarietà per molti lavoratori, costretti a fare straordinari senza adeguate tutele.

Maria Rosaria Nappa, segretaria generale Filcams Cgil Salerno, ha dichiarato che lo sciopero di oggi rappresenta un segnale forte per Ikea: “Siamo soddisfatti dell’ampia adesione alla mobilitazione. Questo sciopero dimostra che i lavoratori non sono disposti a cedere su compromessi al ribasso. Ikea ha sempre cercato di promuovere un’immagine di azienda attenta alle persone, ma oggi questa narrazione si scontra con la realtà. Dopo trattative lunghe e faticose, ci aspettavamo di essere vicini a un accordo, ma l’azienda ha bruscamente interrotto il tavolo di confronto per posizioni inconciliabili su temi fondamentali”.

La protesta odierna è solo il primo passo. I sindacati non si fermeranno finché Ikea non tornerà al tavolo delle trattative con la volontà di trovare un accordo giusto per tutti. I lavoratori di Ikea Salerno hanno dimostrato di essere uniti e determinati, e la mobilitazione continuerà fino al 15 marzo e oltre, finché non arriveranno risposte concrete.