Stefano De Martino in scena all’Arena Flegrea con ‘Meglio Stasera – Summer Tour’ : info e biglietti

Stefano De Martino annuncia una serata imperdibile all’Arena Flegrea di Napoli! Martedì 15 luglio 2025, alle 21:00, il celebre showman porterà sul palco la nuova versione estiva del suo acclamato spettacolo “Meglio Stasera – Summer Tour”.

Il tour, che sta ottenendo un enorme successo in tutta Italia, ritorna con tante sorprese e novità. Stefano De Martino si esibirà in un’esperienza unica che fonde musica, danza, ironia ed emozioni, confermando ancora una volta il suo straordinario talento poliedrico, in un quasi one-man show che promette di coinvolgere e divertire il pubblico.

I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili in esclusiva su ETES e presso i punti vendita autorizzati. Per informazioni, è possibile contattare il numero 081.5628040 o scrivere a info@etes.it. Non perdere l’occasione di assistere a una serata speciale con Stefano De Martino nella sua città!