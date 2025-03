Torre Annunziata chiede la dismissione della tratta ferroviaria Torre – Castellammare – Gragnano

Il Comune di Torre Annunziata ha richiesto a RFI la dismissione immediata della tratta ferroviaria che collega Torre Annunziata a Castellammare e Gragnano. L’iniziativa, promossa dall’assessore alla Mobilità Daniele Carotenuto, mira a eliminare i due passaggi a livello che separano i quartieri Rovigliano e Deriver, oltre all’area industriale dal resto della città.

Come sottolineato in una nota, “la linea ferroviaria ha visto una progressiva diminuzione dei passeggeri, ulteriormente ridotta dopo la sospensione della tratta terminale Castellammare – Gragnano”. Carotenuto ha dichiarato che “la linea ha un impatto negativo sul territorio. I passaggi a livello rappresentano una barriera che impedisce l’integrazione dei quartieri e costituiscono un grave disagio, poiché, non essendo custoditi, rimangono spesso chiusi per lunghi periodi”.

RFI e l’Unità Grande Pompei hanno già previsto la riconversione della linea in un tram leggero con piste ciclabili, ma in attesa che il progetto si concretizzi, il Comune ha richiesto la dismissione immediata della tratta. “Si tratta di un disagio non solo per i residenti ma anche per le migliaia di persone che giungono nella nostra città, oltre che per le numerose aziende presenti in quell’area”, ha dichiarato il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo. Il Comune ha sollecitato gli enti competenti a dismettere la linea ferroviaria e a istituire un servizio di autobus alternativo.