Aliberti spegne le voci sulla sua candidatura: “Lavorare insieme per il bene del territorio”

Il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti interviene sulle indiscrezioni circolate in questi giorni riguardo una sua possibile candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno in vista delle elezioni del prossimo 6 aprile.

Secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, il nome di Aliberti sarebbe emerso nelle riunioni tra i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati come possibile espressione unitaria del centrodestra per la corsa alla guida di Palazzo Sant’Agostino.

La smentita di Aliberti

In un lungo post pubblicato sui social, il primo cittadino scafatese ha definito la notizia “frutto di una simpatica fantasia giornalistica”, pur ammettendo di aver ricevuto numerose attestazioni di stima per il suo percorso politico di oltre trent’anni e per i risultati ottenuti alle ultime amministrative, sia nel suo comune che come consigliere più votato del centrodestra in provincia.

“Seppur carico di orgoglio, ritengo la notizia meno probabile di una chiamata da parte di Vincenzo De Luca”, ha ironizzato Aliberti, escludendo di fatto la propria candidatura.

Unità e visione comune

Aliberti ha poi lanciato un appello all’unità della coalizione, sottolineando come la partita per la presidenza della Provincia sia cruciale in ottica delle elezioni regionali del 2025.

“Non è il tempo delle ambizioni personali. Il candidato del centrodestra dovrà essere un amministratore con una forte personalità, radicato sul territorio e capace di intercettare il civismo che oggi caratterizza molte amministrazioni della provincia di Salerno”, ha dichiarato il sindaco.

L’appello ai coordinatori regionali

Infine, il primo cittadino di Scafati ha invitato i coordinatori regionali di tutti i partiti della coalizione a trovare una sintesi condivisa per individuare il profilo giusto, capace di coinvolgere gli amministratori locali e dare slancio alla campagna elettorale in vista delle Regionali.

“C’è in gioco il governo della provincia di Salerno e la faccia del centrodestra in vista delle Regionali. Sono fiducioso che alla fine avremo un candidato che sappia entusiasmare il territorio”, ha concluso Aliberti.

La partita per la guida di Palazzo Sant’Agostino entra sempre più nel vivo, con il centrodestra chiamato a compattarsi per tentare di strappare la presidenza alla maggioranza di centrosinistra.