Davide Sannino, 30 anni dopo: Le Iene scovano il killer Luigi Ostella, ma la giustizia è ancora lontana

I fratelli di Davide, Daniele e Jonathan, raccontano ancora oggi la loro battaglia per ottenere giustizia e il dolore per la perdita del loro amato fratello.

Trent’anni dopo la tragedia che ha scosso Massa di Somma, in provincia di Napoli, Luigi Ostella, uno degli autori dell’omicidio del giovane Davide Sannino, è stato finalmente individuato. Il 19enne venne ucciso da una banda intenzionata a rubare motorini, ma uno dei membri, senza motivo, sparò a bruciapelo al ragazzo. Ora, grazie al lavoro dell’inviato de Le Iene, Filippo Roma, Ostella è stato scovato a Rieti, dove, nel frattempo, si era nascosto per sfuggire alla giustizia e ai risarcimenti dovuti alla famiglia della vittima.

Luigi Ostella, che si è sempre sottratto alle autorità per evitare di pagare l’ammontare di 800.000 euro in risarcimenti, ha tentato di nascondersi sotto falsa identità. Quando Roma lo ha avvicinato, Ostella ha negato di essere la persona ricercata e si è presentato come “Christian”, il gestore di un bar locale, rifiutandosi anche di mostrare un documento d’identità. Nonostante la sua difesa, la verità ha fatto emergere la sua reale identità. Nel frattempo, il nome di Ostella era stato associato a numerose indagini che lo collegano al crimine commesso 30 anni fa.

Per la famiglia Sannino, la ricerca della giustizia è un cammino lungo e doloroso. I fratelli di Davide, Daniele e Jonathan, raccontano ancora oggi la loro battaglia per ottenere giustizia e il dolore per la perdita del loro amato fratello. “Non ci restituiranno nostro fratello, ma vogliamo che paghino per quello che hanno fatto”, affermano con fermezza.

Nel corso dell’intervista, emerge anche un altro lato inquietante della vicenda. I fratelli raccontano di essere stati oggetto di intimidazioni da parte di sconosciuti, che li minacciavano di non costituirsi parte civile. Inoltre, in uno degli episodi, nella loro casa è stata trovata una tazzina con la testa di Che Guevara, simbolo di un chiaro messaggio minaccioso. Per i Sannino, quel simbolo rappresenta l’intento di fermarli nel loro cammino verso la giustizia, una giustizia che sembra sfuggire sempre più a causa delle mancate notifiche legali.

Ostella, nel tentativo di depistare le indagini, ha anche dichiarato di aver “pagato il suo debito con la giustizia”, ma la sua versione viene messa in discussione. Il Comune di Rieti, dove sua moglie Silvia lavora, ha rilasciato certificati di residenza che sono risultati falsi, creando un ulteriore ostacolo alla risoluzione del caso. Nonostante ciò, la burocrazia sembra giocare un ruolo fondamentale in questa storia, con il tribunale che non è riuscito a notificare nulla riguardo la sua posizione.

Ora, con il rischio che la prescrizione dei reati stia per scadere, la lotta della famiglia Sannino per ottenere giustizia sembra essere giunta a un punto di non ritorno. Tuttavia, la loro speranza di vedere Ostella e gli altri membri della banda pagare per la morte di Davide è ancora viva, nonostante il passare del tempo. Una battaglia che, per i fratelli Sannino, non finirà mai finché non si otterrà giustizia.