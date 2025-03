Guarita da un tumore dopo la preghiera al beato Carlo Acutis: si grida al miracolo

Caterina Di Caprio, docente in pensione e ministra straordinaria dell'eucaristia, ha raccontato di essere guarita da un tumore al seno grazie all'intercessione del beato Carlo Acutis, il giovane morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante.

A Ruviano, piccolo comune del Casertano, si è verificato quello che per i fedeli ha il sapore del miracolo. Caterina Di Caprio, docente in pensione e ministra straordinaria dell’eucaristia, ha raccontato di essere guarita da un tumore al seno grazie all’intercessione del beato Carlo Acutis, il giovane morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante.

La guarigione è stata resa pubblica durante la messa celebrata dal vescovo Giacomo Cirulli, nella chiesa di San Leone Magno, dove nei giorni scorsi è stata accolta la reliquia del beato Acutis. Proprio Caterina ha raccontato di aver pregato intensamente il beato dopo la diagnosi di tumore ricevuta a novembre 2023. Una sera, prima di dormire, ha posizionato una figurina di Acutis sotto l’ascella “malata” e il mattino successivo i dolori erano scomparsi, come riporta “Il Mattino“.

Gli esami successivi hanno confermato l’inspiegabile guarigione, con la massa tumorale completamente dissolta in soli cinque giorni. La testimonianza è stata raccolta dal vescovo e inviata agli organi preposti per la verifica ecclesiastica. In attesa del riconoscimento ufficiale della Chiesa, l’intera comunità si stringe con affetto attorno a Caterina, emozionata per quello che molti già definiscono un miracolo.