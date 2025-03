Pagani: al via i lavori di manutenzione in via Sanguette

Domani mattina, alle 9:30, prenderanno ufficialmente il via i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale in via Sanguette, nel tratto di competenza del Comune di Pagani. L’intervento, atteso da tempo dai residenti, sarà inaugurato con una cerimonia simbolica alla presenza delle autorità locali.

La strada, da anni in condizioni critiche a causa di avvallamenti e buche, ha rappresentato una fonte di disagio sia per i cittadini che la percorrono quotidianamente sia per coloro che vi risiedono. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lello De Prisco, ha deciso di intervenire per restituire decoro e sicurezza all’arteria stradale, rispondendo così alle segnalazioni della cittadinanza.

Un’attenzione particolare è stata dedicata a questa problematica dal consigliere Alfonso Cosentino, che ha seguito da vicino l’iter insieme all’ufficio tecnico e all’assessore ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe. “Ancora una volta – ha sottolineato il primo cittadino – dimostriamo il nostro impegno per le periferie, che restano al centro dell’attività politica dell’amministrazione”.

I lavori rientrano in un più ampio programma di interventi mirati alla riqualificazione delle strade cittadine, migliorando così la viabilità e la qualità della vita a Pagani.