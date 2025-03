Sanità in crisi: in Campania il 58,8% dei medici di famiglia supera il limite di pazienti

La situazione della medicina generale in Italia mostra criticità diffuse, con la Campania che si distingue per le difficoltà superiori alla media nazionale.

La situazione della medicina generale in Italia mostra criticità diffuse, con la Campania che si distingue per le difficoltà superiori alla media nazionale. Un rapporto della fondazione Gimbe evidenzia il pesante carico di lavoro a cui sono sottoposti i medici campani, segnale di un sistema sanitario sotto pressione.

Sovraccarico dei medici di famiglia

Il 58,8% dei medici di medicina generale in Campania assiste più di 1.500 pazienti, oltre il limite massimo previsto, rispetto al 51,7% della media nazionale. Al 1° gennaio 2024, il numero medio di pazienti per medico nella regione era di 1.421, contro i 1.374 del dato nazionale. Questo sovraccarico impatta negativamente sulla qualità delle cure, aggravando le condizioni di lavoro dei professionisti e riducendo l’accessibilità alle prestazioni sanitarie per i pazienti.

Carenza di medici e servizi a rischio

Il rapporto stima che in Campania manchino 652 medici di famiglia per raggiungere un rapporto ottimale di un medico ogni 1.200 assistiti. Sebbene la riduzione dei professionisti sia stata del 9% tra il 2019 e il 2023, un dato inferiore alla media nazionale del 12,7%, la situazione rimane allarmante. La carenza di medici potrebbe compromettere ulteriormente l’efficienza del sistema sanitario regionale nei prossimi anni.

Segnali di speranza dalle nuove generazioni

Nonostante le difficoltà, il 2024 ha registrato un dato positivo: il numero di partecipanti campani al concorso nazionale per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale è aumentato del 59% rispetto ai posti disponibili, con 96 candidati in più. Questo trend, in controtendenza rispetto al calo del 15% registrato a livello nazionale, potrebbe indicare un rinnovato interesse verso la professione. Tuttavia, resta da vedere se questo entusiasmo si tradurrà in un effettivo aumento di nuovi medici sul territorio.

La Campania necessita di interventi strutturali e riforme mirate per garantire un sistema sanitario efficiente, capace di rispondere alle esigenze della popolazione e di sostenere adeguatamente i medici di famiglia.