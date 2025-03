Scafati, operazione “Buon Compleanno”: al via l’appello dopo 74 anni di condanne

Dopo le condanne a un totale di 74 anni di carcere per otto imputati, pronunciate dal Tribunale di Nocera Inferiore nel maggio scorso, ora il processo approda in Corte d'Appello a Salerno.

Si apre un nuovo capitolo giudiziario per l’operazione “Buon Compleanno”, l’inchiesta che nel 2007 scosse Scafati e le aree vesuviane con un blitz che smantellò un presunto giro di cocaina legato ai potenti clan locali. Dopo le condanne a un totale di 74 anni di carcere per otto imputati, pronunciate dal Tribunale di Nocera Inferiore nel maggio scorso, ora il processo approda in Corte d’Appello a Salerno, come riporta “La Città“.

La Direzione distrettuale Antimafia ha deciso di non presentare ricorso contro le sette assoluzioni, tra cui quelle di Peppe Buonocore, ex genero del defunto boss Franchino Matrone, detto ‘a Belva, e di Antonio Muollo, noto come ‘o Lallone. Gli avvocati degli imputati condannati, però, hanno impugnato le sentenze, puntando a ottenere uno sconto di pena nel secondo grado di giudizio.