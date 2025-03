Carnevale, sequestrati oltre 1 milione di articoli pericolosi: denunciati 38 venditori

Nell’ultima settimana, nell’ambito di un’intensa operazione contro la vendita di prodotti pericolosi per la salute in vista del Carnevale, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato più di 1 milione di articoli non sicuri. Tra i prodotti ritirati dal mercato, molti erano privi di etichettatura conforme e alcuni risultano addirittura contraffatti.

Durante i controlli, sono stati segnalati 33 soggetti alla Camera di Commercio per violazioni al Codice del Consumo, con multe che possono arrivare fino a 30.000 euro. Inoltre, 5 persone sono state denunciate alle Autorità Giudiziarie per reati come contraffazione, frode in commercio e ricettazione.

Il sequestro ha riguardato principalmente prodotti destinati ai bambini, come maschere, cravatte, guanti, decorazioni, gadget per Carnevale, palline e mazze in plastica, ma anche parrucche e prodotti per la cura della persona. La merce, trovata in numerosi esercizi commerciali e magazzini in diverse zone di Napoli e provincia (tra cui Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Nola e Volla), avrebbe potuto generare guadagni illeciti per decine di migliaia di euro, mettendo a rischio la salute dei consumatori a causa di materiale nocivo.